В ЦБ заявили о необходимости сворачивания льготной ипотеки

Руководитель департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова выступила за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки под 6,5%.

По ее словам, этот инструмент теряет социально направленный характер, из-за того, что в крупных городах наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье. В итоге жилье дорожает и доступным широким слоям населения не становится, пишет РИА Новости.

Данилова считает, что продлевать программу можно только в отдельных регионах, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья.

Глава департамента отметила, что сейчас наибольшая доля выдачи льготной ипотеки приходится на регионы с повышенным ценовым давлением — Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский край.

Ранее Банк России, который выступал против продления программы льготной ипотеки, после совещания у президента РФ Владимира Путина согласился на пролонгацию с существенными оговорками.

Сообщалось, что в качестве компромисса регулятор готов пойти на уступки и продлить программу не для всех регионов. По предварительным данным, льготная ипотека может быть свернута в тех регионах, где существенно выросли цены на жилье. Среди них - Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.