Еще один испытательный старт Starship Илона Маска закончился неудачей

03 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про памятник Александру II в Челябинске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника За рубежом
SpaceX Starship Mk1 пилотируемый корабль (2019) | Фото: NASA

Еще один испытательный старт Starship Илона Маска закончился неудачей

Второй полноценный испытательный полет прототипа сверхтяжелой ракеты Starship компании SpaceX закончился аварийной посадкой.
Читайте также:

Прошлое испытание в конце прошлого года тоже закончилось неудачей.

На этот раз пуск осуществляли в Техасе. Ракета, которая задумывалась как многоразовая, успешно вышла на заданную высоту в 10 км, после чего завалилась на бок и начала спуск. Перед приземлением она должна была вновь выровняться перпендикулярно посадочной площадке, но этого не произошло, носитель врезался в землю и загорелся.

Компания Илона Маска проектирует Starship на перспективу – ракета нужна для освоения дальнего космоса и реализации мечты миллиардера – полета на Марс. Пока неудачи не очень расстраивают Маска и его команду – плохой опыт – тоже опыт, считает компания. Тем более, деньги на запуски пока есть. Накануне стало известно, что выкуплены все четыре места на корабле Crew Dragon, который ближе к концу этого года совершит первый в истории полностью коммерческий космический полет. На борту все будут космическими туристами. Корабль выйдет на низкую околоземную орбиту и пробудет на ней 2-4 дня. При этом он не будет состыковываться с МКС.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Еще один испытательный старт Starship Илона Маска закончился неудачей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: тяжелая ракета, starship, spacex, илон маск, испытательный старт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети