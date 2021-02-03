Еще один испытательный старт Starship Илона Маска закончился неудачей

Второй полноценный испытательный полет прототипа сверхтяжелой ракеты Starship компании SpaceX закончился аварийной посадкой.

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Прошлое испытание в конце прошлого года тоже закончилось неудачей.

На этот раз пуск осуществляли в Техасе. Ракета, которая задумывалась как многоразовая, успешно вышла на заданную высоту в 10 км, после чего завалилась на бок и начала спуск. Перед приземлением она должна была вновь выровняться перпендикулярно посадочной площадке, но этого не произошло, носитель врезался в землю и загорелся.

Компания Илона Маска проектирует Starship на перспективу – ракета нужна для освоения дальнего космоса и реализации мечты миллиардера – полета на Марс. Пока неудачи не очень расстраивают Маска и его команду – плохой опыт – тоже опыт, считает компания. Тем более, деньги на запуски пока есть. Накануне стало известно, что выкуплены все четыре места на корабле Crew Dragon, который ближе к концу этого года совершит первый в истории полностью коммерческий космический полет. На борту все будут космическими туристами. Корабль выйдет на низкую околоземную орбиту и пробудет на ней 2-4 дня. При этом он не будет состыковываться с МКС.