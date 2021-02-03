Студенты УрГАУ будут посещать только практические занятия

Новый семестр в Уральском государственном аграрном университете начнется в совмещенном формате обучения. Так, с 8 февраля студенты продолжат заниматься дистанционно, за исключением лабораторных работ, семинаров и практических занятий, которые будут организованы в аудиториях вуза. Кроме того, пары физкультуры также будут проходить офлайн, преимущественно на свежем воздухе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета.

"Мы планируем выводить студентов на традиционное обучение частично и поэтапно. Это значит, что первыми 8 февраля к занятиям приступят обучающиеся старших курсов факультета среднего профессионального образования, поскольку через месяц у ребят начнется учебная и производственная практика. А также часть студентов других факультетов. Следующими 12 февраля к занятиям приступят 4-курсники агроинженерного профиля. Оставшиеся студенты поделены на две группы, одна из которых приступит к занятиям 15 февраля, а другая 22 февраля", - рассказала проректор по учебной и воспитательной работе УрГАУ, к.б.н., доцент Ольга Неверова.

Поскольку на дистанционном обучении за всеми студентами были сохранены места в общежитиях, в новом семестре не нужно заново проходить процедуру заселения. Обучающимся достаточно предоставить справку о эпидемиологическом благополучии, которую можно взять в поликлинике по месту постоянной регистрации или временного проживания в Екатеринбурге. В это же время для иностранных студентов предусмотрена индивидуальная программа обучения, потому им рекомендовано оставаться на дистанционном обучении.

Для обеспечения безопасности как студентов, так и преподавательского состава, все присутствующие в вузе обязаны использовать средства индивидуальной защиты и проходить термометрический контроль. Более того, в помещениях УрГАУ каждые два часа будет организовано проветривание.