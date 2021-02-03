03 Февраля 2021
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Тарко-Салинская ЦРБ (2021) | Фото: vk.com/tscrb

Из-за пожара в Тарко-Салинской ЦРБ временно не принимают пациентов

Из-за пожара в Тарко-Салинской ЦРБ временно не принимают пациентов. Об этом Накануне.RU сообщили в больнице.

Пожар произошел сегодня ночью. По данным МЧС региона, пострадало помещение в цокольном этаже здания площадью 25 кв. м. В ликвидации участвовали 15 единиц личного состава и пять единиц техники. Причины пожара выясняются.

Сейчас в поликлинике восстанавливают электроснабжение. До обеда прием пациентов проводиться не будет. О возобновлении работы поликлиники сообщат дополнительно.

Тарко-Салинская ЦРБ(2021)|Фото: vk.com/tscrb

Вызвать врача на дом тарко-салинцам можно по телефонам регистратуры, которая работает в штатном режиме. В экстренных и неотложных ситуациях следует обратиться в стационар больницы, где дополнительно дежурят два врача-терапевта. Также в экстренных ситуациях можно вызвать "скорую помощь".

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Из-за пожара в Тарко-Салинской ЦРБ временно не принимают пациентов

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Теги: Тарко-Салинская ЦРБ, пожар, пациенты



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