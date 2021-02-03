03 Февраля 2021
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Экономика В России
Визит Михаила Мишустина в Калмыкию 02.02.2021 (2021) | Фото: government.ru

Мишустин во время визита в Калмыкию признал достижения советской власти в туризме и АПК

Премьер-министр Михаил Мишустин, посетив республику Калмыкия, внезапно вспомнил о достижениях советской власти. "В Советском Союзе сюда охотно ездили, в том числе с туристическими поездками. Посевная площадь была более 300 тыс. га в СССР, а сейчас в 10 раз меньше, около 30 тыс. всего осталось", - отметил премьер.

Фермеры, встречавшиеся с главой кабмина, также интересовались субсидиями на коренное и поверхностное улучшение пастбищ.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил о том, что программа возвращения в оборот земель сельхозназначения существует, в её рамках планируется ввести порядка 10 млн га. Калмыкию пообещали не оставить без внимания, но конкретных цифр по региону не прозвучало.

Стоит отметить интересную тенденцию — президент регулярно озвучивает политические заявления о "бомбе, заложенной большевиками под Россию", и о том, что в советский период "не производилось ничего кроме галош", а чиновники, работающие на местах, всё чаще призывают вернуться к советскому уровню производства.

Так, в 2018 году и.о. губернатора Приморского края Андрей Тарасенко сетовал, что после развала Союза в регионе не чистятся русла рек, и вообще нужно хотя бы вернуться к тому, что было при СССР, когда была и хорошая пушнина, и рис выращивался, и лес обрабатывался, была добыча руды и её обработка.

В январе этого года полпред президента в УрФО Владимир Якушев предложил вернуть Курганской области существовавший в советское время статус инновационного региона с большим количеством инновационных площадок.

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Мишустин во время визита в Калмыкию признал достижения советской власти в туризме и АПК

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Теги: Калмыкия, Мишустин, СССР



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