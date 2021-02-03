В Пентагоне не исключают ядерного конфликта с Россией или Китаем

Соединенные Штаты должны быть готовы к ядерной войне с Китаем или Россией, заявил глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард.

Он подчеркнул, что Пентагон впервые со времен Холодной войны рассматривает возможность прямого военного конфликта с ядерной державой, пишет Regnum.

По мнению военного, региональный кризис может быстро перерасти в войну с РФ или КНР с использованием ядерного оружия, "если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству".

Ранее СМИ сообщали, что Москва в октябре 2018 года предложила Вашингтону принять на высшем уровне совместное заявление по недопущению ядерной войны. Однако ответа от Соединенных Штатов до сих пор не последовало.

Якобы президенты России и США в документе должны были подтвердить стремление избегать военной конфронтации и исключить возможность начала ядерной войны.

В конце января 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).