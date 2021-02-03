В генконсульство России в Нью-Йорке запустили красной краской

Дипломаты, работающие в генконсульстве России в Нью-Йорке, попросили госдепартамент США обеспечить безопасность миссии после нападения вандала.

Накануне у стен консульства проходила антироссийская акция, в ходе которой неизвестный кинул в окно и фасад здания красную краску.

"С 14.00 до 20.00 у здания генконсульства состоялся антироссийский митинг, в ходе которого неизвестным лицом в маске была несколько раз запущена краска. Фасад, часть здания была у нас испачкана красной краской", — цитирует РИА Новости источник в генконсульстве.

Дипломаты не стали называть требования, которые высказывали протестующие. Но подчеркнули, что полиция не появилась у стен консульства, хотя ее вызывали.