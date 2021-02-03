03 Февраля 2021
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Общество Челябинская область
Челябинская ГРЭС, Фортум, (2016) | Фото: Накануне.RU

"Фортум" переведет челябинскую ТЭЦ-2 с угля на газ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор компании "Фортум" Александр Чуваев подписали двустороннее соглашение о реализации природоохранных мероприятий в регионе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

В рамках соглашения, "Фортум" переведет ТЭЦ-2 на использование природного газа.

Как рассказал Алексей Текслер, ТЭЦ-2 единственная тепловая электростанция в Челябинске, которая оставалась работать на угле, но благодаря соглашению она будет полностью переведена с угля на газ.

"Это означает, что в атмосферу Челябинска не будет выбрасываться зола, не будут образовываться новые золошлакоотвалы. Вообще, газ более чем в два раза экологически эффективнее и чище, чем уголь. Принимая эти решения, мы минимизируем объем выбросов. Уже в следующем году полностью прекратится сжигание угля на станции ТЭЦ-2", – отметил он.

Это приведет к снижению валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не менее чем на 2,1 тыс. т.

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"Фортум" переведет челябинскую ТЭЦ-2 с угля на газ

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Теги: Фортум, ТЭЦ-2, уголь, газ, выбросы, экология,



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