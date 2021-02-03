03 Февраля 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
дальнобойщики против Платона, стачка, большегрузы, фуры, грузовики (2017) | Фото: Накануне.RU

Стало известно, кому может принадлежать автопарк уральского полицейского-бизнесмена

В уральском городе Тавда уволен сотрудник местного ОВД Константин Ветлугаев. Проведенная проверка показала, что он занимался бизнесом.
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Ранее сообщалось, что у силовика в собственности есть целый автопарк грузовиков, а сам он может вести предпринимательскую деятельность по перевозке грузов. После этого полицейским заинтересовались в ФСБ. Свою проверку начали и в МВД, так как по закону сотрудникам запрещено заниматься коммерческой деятельностью.

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, факты нашли свое подтверждение.

"С должностным лицом, о котором идет речь, система МВД раз и навсегда распрощалась, соответствующий приказ по итогам проверки был подписан накануне нового года. Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за утрату доверия, решение об этом доведено до всего личного состава с целью профилактики подобных ЧП", - заявил полковник Горелых.

По данным источника Накануне.RU в силовых структурах, уволенный Ветлугаев был подставным лицом, а автомобили принадлежат сразу нескольким людям, среди которых якобы: заместитель главы администрации Тавдинского городского округа Валентин Миронов, экс-начальник МО МВД России "Каменск-Уральский" Александр Кивелев и высокопоставленный сотрудник местного МЧС Максим Кисеев.

"Весь бизнес шел через Ветлугаева. На него в 2017 году перерегистрировали грузовые автомобили и прицепы", - утверждает источник.

В пресс-службе администрации Тавды Накануне.RU заявили, что "впервые слышат об этом", а потому никаких комментариев не будет. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

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Стало известно, кому может принадлежать автопарк уральского полицейского-бизнесмена

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Теги: бизнес, полиция, автопарк



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Ранее 23.09.2020 08:20 Мск ФСБ проверяет уральского полицейского: он мог организовать бизнес по перевозке грузов

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