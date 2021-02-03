Прокуратура проверит обстоятельства пожара в школе Каменска-Уральского, где пострадали ученицы

Прокуратура Каменска-Уральского организовала проверку по факту травмирования учениц школы №7 по ул. Школьная, в которой накануне произошел пожар. Обе девочки 2005 и 2007 годов рождения получили термические ожоги нижних конечностей 1 степени и отравление угарным газом. В настоящее время степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, устанавливается, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. В ходе прокурорской проверки будет также дана оценка действиям руководителя и персонала учебного заведения на предмет надлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья обучающихся.

Напомним, что инцидент произошел вчера в 12.31 дня. В раздевалке школы, расположенной в подвальном помещении, на площади 1 кв.м. горела одежда и обувь учащихся. До приезда оперативных служб МЧС школа самостоятельно эвакуировала 190 человек, 161 из которых ребенок.

На данный момент, образовательный процесс в школе восстановлен. Ученики посещают учебное учреждение в прежнем режиме.