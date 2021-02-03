Экс-депутата заксобрания Прикамья арестовали за "организацию несанкционированного мероприятия", состоявшегося 31 января

В Перми на пять суток арестован бывший депутат краевого заксобрания Константин Окунев. Ему вменили организацию несанкционированного мероприятия, однако защита политика полагает, что как раз призыва-то в его действиях и не было, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Речь идёт об акции, состоявшейся в Перми, как и в других городах, 31 января.

"Срок ареста в пять суток отсчитывается от момента оформления протокола задержания. В нашем случае это 13.30 2 февраля. Решение об аресте оглашено в 22.15. Дождался вчера мотивировочной части, завтра, 4 февраля, начнём обжалование", - сказал Накануне.RU адвокат политика Иван Хозяйкин.

Юрист уточнил, что Окуневу вменяют организацию несанкционированного мероприятия.

"Нам так и не ответили, что именно доказывает организацию мероприятия. Соответственно, раз не ясно, в каком действии состоит призыв, нет и состава нарушения", - сказал Хозяйкин.