В Москве и других городах задержано более 1400 человек

Общее количество задержанных накануне людей после суда (а также до и во время) над Алексеем Навальным, по данным "ОВД-Инфо" составило 1408 человек в 11 российских городах. Официальные цифры по версии МВД пока не известны.

Издание же сообщает о 1145 задержанных в Москве, еще почти 250 – в Санкт-Петербурге.

В столице задержания в ряде случаев были очень жесткими, задерживали также и журналистов, работавших во время вечерних событий.

Департамент транспорта столицы в 5 утра мск сообщил, что все станции метро работают в штатном режиме. "Ограничения работы центральных станций сняты", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Напомним, после объявления приговора Алексею Навальному его сторонники призвали выходить на улицы и, в частности, на Манежную площадь. В этот момент площадь была перекрыта силовиками, а ближайшие станции метро были закрыты, поезда проходили их без остановки "по требованию полиции".

Алексею Навальному Симоновский районный суд Москвы изменил условный срок заключения на реальный, с учетом заключения в СИЗО и домашнего ареста он проведет в колонии 2,5 года. Адвокаты оппозиционера будут подавать апелляцию в Мосгорсуд.