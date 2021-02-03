Рабочие приступили к строительству общежития УрФУ для волонтеров Универсиады

В Уральской столице стартовало строительство общежития Уральского Федерального университета для волонтеров приближающейся Универсиады-2023. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе вуза. Здание расположится во Втузгородке по ул. Фонвизина.

На данный момент команда застройщика, уже вырыла котлован и забила первые сваи. Сдать здание в эксплуатацию планируется в следующем году. За строительные работы ответственна "Группа ЛСР". Она также отвечала за строительство корпуса №5 на углу улиц Малышева-Комсомольской и № 8 — на Комсомольской, 70 для УрФУ.

Напомним, что новое общежитие будет насчитывать 16 этажей и вместит в себя 1 тыс. 328 человек. Санузел и кухня будут соединять две комнаты, в каждой из которых студенты будут жить по двое. Здание за 1,3 млрд руб. насчитывает свыше 29 тыс. кв.м.