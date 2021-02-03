США, Германия, Великобритания и Франция потребовали немедленно освободить Навального

США, Германия, Великобритания и Франция выступили с призывом освободить Алексея Навального, которому суд заменил условный срок на 3,5 года колонии.

США намерены "привлекать Россию к ответственности за неспособность обеспечить права своих граждан", говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

Ранее американский сенатор Митт Ромни сообщил, что после решения российского суда о присуждении реального срока оппозиционеру внесет проект закона о введении санкций против "ответственных" лиц.

"Великобритания призывает немедленно и без каких-либо условий освободить Алексея Навального и всех мирных демонстрантов и журналистов, задержанных за последние две недели", - заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас осудил приговор, вынесенный Навальному.

"Уже в 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подверг критике уголовное преследование по этому делу и назвал приговор произвольным. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден", - говорится в твиттере министра.

Президент Франции Эммануэль Макрон также призвал власти России освободить Навального, пишет Regnum.