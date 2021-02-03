03 Февраля 2021
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Экономика В России
Коллаж, цифровой рубль (2020) | Фото: Накануне.RU

Доходность по договорам ИПП в НПФ "Будущее" составила 7,1% годовых

Входящий в ТОП-5 крупнейших пенсионных фондов России НПФ "Будущее" объявил, что по итогам 2020 года доходность, начисленная на счета клиентов по договорам Индивидуальных пенсионных планов (ИПП), составила 7,1% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе НПФ.

ИПП позволяет сформировать собственный капитал в дополнение к государственной пенсии. Программа максимально удобна тем, что позволяет выбрать индивидуальный график и размер взносов. При этом первоначальный минимальный взнос составляет 1000 рублей, далее можно вносить любую сумму. Накопленные средства ежегодно прирастают за счет инвестиционного дохода.

В 2020 году большинство клиентов предпочитали решать возникающие вопросы дистанционно. НПФ "Будущее" предоставляет большинство сервисов в режиме онлайн в личном кабинете клиента. Договор ИПП удобно и просто заключить на официальном сайте фонда и далее отслеживать статусы в личном кабинете на сайте, а также в мобильных приложениях, которые доступны для ios и android.

Отметим, что от суммы направленных в ИПП средств можно ежегодно получать налоговый вычет в размере 13% на сумму до 120 000 рублей. Средства на данном счете имеют определенный юридический статус – не делятся при разводе, а также не подлежат взысканию третьими лицами. Все накопленные средства наследуются.

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Доходность по договорам ИПП в НПФ "Будущее" составила 7,1% годовых

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Теги: Доходность, НПФ Будущее



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