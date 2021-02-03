СМИ: политтехнолог Дмитрий Гусев возглавил центральный аппарат партии "Справедливая Россия"

03 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про памятник Александру II в Челябинске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
СР, Справедливая Россия, флаг, небо (2017) | Фото: Накануне.RU

СМИ: политтехнолог Дмитрий Гусев возглавил центральный аппарат партии "Справедливая Россия"

Президент политконсалтингового агентства Bakster Group Дмитрий Гусев, которого эксперты называют близким к Администрации президента, возглавил центральный аппарат партии "Справедливая Россия".

По словам господина Гусева, его назначение заранее обсуждалось с лидерами трех объединяемых партий. Он сменил Дмитрия Прокопенко, который теперь стал его замом. Гусев станет главным политтехнологом объединенной партии "Справедливая Россия — патриоты — за правду" и будет курировать ее кампанию на выборах в Госдуму в сентябре текущего года. Гусев считает, что партия претендует на второе место.

По словам экспертов, слияние может лишить СР части ее традиционных избирателей, пишет Коммерсант.

Напомним, Гусев был одним из политконсультантов, работающих на кампании по выборам губернатора Хабаровского края 2018 года, которые завершились поражением единоросса Вячеслава Шпорта и победой Сергея Фургала

Напомним, партии "Справедливая Россия", которой руководит Сергей Миронов, "За правду" Захара Прилепина и "Патриоты России" Геннадия Семигина начали процесс объединения, об этом сообщил Миронов.

Он сослался на решение президиума центрального совета партии "Справедливая Россия". Отмечается, что съезд трех партий назначен на 22 февраля.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: политтехнолог Дмитрий Гусев возглавил центральный аппарат партии "Справедливая Россия"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Справедливая Россия, партия, выборы, Госдума



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети