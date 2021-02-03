СМИ: политтехнолог Дмитрий Гусев возглавил центральный аппарат партии "Справедливая Россия"

Президент политконсалтингового агентства Bakster Group Дмитрий Гусев, которого эксперты называют близким к Администрации президента, возглавил центральный аппарат партии "Справедливая Россия".

По словам господина Гусева, его назначение заранее обсуждалось с лидерами трех объединяемых партий. Он сменил Дмитрия Прокопенко, который теперь стал его замом. Гусев станет главным политтехнологом объединенной партии "Справедливая Россия — патриоты — за правду" и будет курировать ее кампанию на выборах в Госдуму в сентябре текущего года. Гусев считает, что партия претендует на второе место.

По словам экспертов, слияние может лишить СР части ее традиционных избирателей, пишет Коммерсант.

Напомним, Гусев был одним из политконсультантов, работающих на кампании по выборам губернатора Хабаровского края 2018 года, которые завершились поражением единоросса Вячеслава Шпорта и победой Сергея Фургала.

Напомним, партии "Справедливая Россия", которой руководит Сергей Миронов, "За правду" Захара Прилепина и "Патриоты России" Геннадия Семигина начали процесс объединения, об этом сообщил Миронов.

Он сослался на решение президиума центрального совета партии "Справедливая Россия". Отмечается, что съезд трех партий назначен на 22 февраля.