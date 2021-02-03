Instagram ввел новую функцию
Соцсеть Instagram добавил новую финкцию, с помощью которой можно восстанавливать контент после его удаления, говорится в блоге компании.
Удаленные сториз будут храниться сутки, весь остальной контент будет автоматически удаляться через 30 дней.
После удаления фотографии, видео и сториз будут попадать в папку "Недавно удаленные".
Ранее в Instagram обнаружили опасную уязвимость, которая дает возможность следить за пользователями соцсети.
С этой целью злоумышленники отправляют специальное изображение.