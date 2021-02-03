03 Февраля 2021
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ВАДА, WADA, Всемирное антидопинговое агентство (2017) | Фото: sputniknews.com

В WADA не будут оспаривать решение CAS в отношении РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о санкциях в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Как заявили в организации, там разочарованы решением, но не видят смысла его оспаривать. "В результате, следуя советам юридических консультантов, WADA твердо убеждено, что апелляция не принесла бы никакой пользы, и решило воздержаться от этого",— говорится в сообщении WADA, пишет "Коммерсант".

Напомним, решением спортивного арбитражного суда (CAS) в рамках спора между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) российским спортсменам запрещено выступать под флагом страны. Ограничения продлятся два года – до 16 декабря 2022 г.

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В WADA не будут оспаривать решение CAS в отношении РУСАДА

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Теги: WADA, РУСАДА, CAS



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