В WADA не будут оспаривать решение CAS в отношении РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о санкциях в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Как заявили в организации, там разочарованы решением, но не видят смысла его оспаривать. "В результате, следуя советам юридических консультантов, WADA твердо убеждено, что апелляция не принесла бы никакой пользы, и решило воздержаться от этого",— говорится в сообщении WADA, пишет "Коммерсант".

Напомним, решением спортивного арбитражного суда (CAS) в рамках спора между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) российским спортсменам запрещено выступать под флагом страны. Ограничения продлятся два года – до 16 декабря 2022 г.