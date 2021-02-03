Появление четырехдневки в ближайшие 10 лет опровергли в российском Минздраве

Перехода на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие 10 лет ожидать не приходится.

Как сообщил экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ Александр Сафонов, вместо этого возможно сокращение рабочей недели на час-два. Сафронов отмечает, что переход на такую рабочую неделю связана с созданием искусственного интеллекта (ИИ).

По его словам, в тех странах, где основная нагрузка на производстве ложится на автоматы и ИИ, высвобождается большое число людей, которые теряют работу. При этом избежать роста безработицы можно, уменьшая количество отработанных часов, сообщает РИА "Новости".

На днях заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавирусной инфекции "оживила" идею о четырехдневной рабочей неделе.

Экс-президент РФ напомнил, что значительная часть людей во время эпидемии и карантина перешла на "удаленку". Кто-то "трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день", отметил Медведев.