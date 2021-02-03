Появление четырехдневки в ближайшие 10 лет опровергли в российском Минздраве

03 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про памятник Александру II в Челябинске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Компьютер (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Появление четырехдневки в ближайшие 10 лет опровергли в российском Минздраве

Перехода на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие 10 лет ожидать не приходится.

Как сообщил экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ Александр Сафонов, вместо этого возможно сокращение рабочей недели на час-два. Сафронов отмечает, что переход на такую рабочую неделю связана с созданием искусственного интеллекта (ИИ).

По его словам, в тех странах, где основная нагрузка на производстве ложится на автоматы и ИИ, высвобождается большое число людей, которые теряют работу. При этом избежать роста безработицы можно, уменьшая количество отработанных часов, сообщает РИА "Новости".

На днях заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавирусной инфекции "оживила" идею о четырехдневной рабочей неделе.

Экс-президент РФ напомнил, что значительная часть людей во время эпидемии и карантина перешла на "удаленку". Кто-то "трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день", отметил Медведев.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Появление четырехдневки в ближайшие 10 лет опровергли в российском Минздраве

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: четырехдневка, рабочая неделя



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.02.2021 11:07 Мск Медведев считает, что пандемия оживила идею "четырехдневки"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети