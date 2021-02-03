Сенат США заговор о санкциях из-за Навального

Американский сенатор Митт Ромни сообщил, что после решения российского суда о присуждении реального срока оппозиционеру Алексею Навальному, на этой неделе внесет проект закона о введении санкций против "ответственных" лиц, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) своим призывом ввести санкции против РФ де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иноагента, заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что позиция Кремля по санкционной риторике Запада "в целом хорошо известна".