03 Февраля 2021
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Экономика В России
Заправка (2021) | Фото: Накануне.RU

Правительство поручило принять приказ о минимальных продажах топлива на бирже

Кабмин России поручил Минэнерго и ФАС до 5 февраля принять совместный приказ о минимальных объемах продажи топлива на бирже.

Кроме того, правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минфину и МЭР до 1 марта текущего года представить расчеты по влиянию корректировки демпфирующего механизма на бюджет и экономику нефтяных компаний, сообщает ТАСС.

Напомним, российским нефтяникам рекомендовали нарастить запасы бензина - в два этапа они должны увеличиться к 1 июня. Такое пожелание указано в протоколе совещания по ситуации на рынке топлива.

Согласно данным Росстата, бензин марки Аи-92 стал дороже на 10 коп. - до 43,56 руб. за литр. Аи-95 прибавил в цене на 9 коп. - до 47,33 руб. за литр. Стоимость бензина Аи-98 выросла на 11 коп. и теперь составляет 54,01 руб. за литр.

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Правительство поручило принять приказ о минимальных продажах топлива на бирже

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Теги: топливо, бензин



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Ранее 02.02.2021 20:06 Мск Российским нефтяникам рекомендовали нарастить запасы бензина

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