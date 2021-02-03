Суд вернул дело Марии Хачатурян на доследование

2 февраля рассматривалось дело Марии Хачатурян, которое слушается отдельно от остальных сестер.

Бутырский районный суд Москвы вернул уголовное дело в прокуратуру. Как сообщила представляющая интересы потерпевшей стороны Ольга Халикова, ходатайство было подано с потерпевшей стороны.

По ее словам, суд не является органом уголовного преследования и, исходя из норм уголовно-процессуального законодательства, самостоятельно выявить данные нарушения он не может, сообщает телеканал "360".

Старшим сестрам вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору. Следствие отказалось переквалифицировать их действия на самооборону. Крестине и Ангелине грозит реальное наказание на срок от 8 до 20 лет. Младшую сестру Марию признали невменяемой, ее дело проходит отдельно.