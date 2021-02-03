В Санкт-Петербурге и в Москве на акции в поддержку Навального начались задержания

В Санкт-Петербурге на акции в поддержку политика Алексея Навального задержано несколько десятков человек.

Среди них - два человека, которые стояли у Гостиного двора с пустым ватманом в руках. Тем временем, в Москве силовики начали задерживать людей, которые пришли на Манежную площадь после оглашения приговора оппозиционеру Алексею Навальному. В центре города закрыто метро, пишет "Коммерсант".

Московский городской суд вынес решение по делу оппозиционера Алексея Навального. Судья после перерыва зачитала приговор, согласно которому суд поддержал ходатайство ФСИН о замене условного наказания реальным, на срок 3,5 года с отбыванием в колонии общего режима. Решено зачесть срок, проведённый под домашним арестом, поэтому отбывать осталось 2 года 8 месяцев.