Российская вакцина вызывает побочные эффекты

В первые дни после вакцинации от COVID-19 следует обратить внимание на гриппоподобные симптомы.

Как сообщила главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина, обычно они сохраняются в течение первых суток с момента получения вакцины, поэтому повода для опасения нет. Так, могут наблюдаться слабость, ломота, сонливость, повышение температуры, озноб.

Драпкина отметила, что очень редко после вакцинации поднимается температура выше 39 градусов. В этом случае рекомендуется принять парацетамол, сообщает РИА "Новости".

Ранее участники испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" рассказали о действии препарата и о побочных эффектах, с которыми им пришлось столкнуться. Большинство сообщило, что антитела выработались.

Среди распространенных побочных эффектов называют повышение температуры, слабость, боль в груди и потерю веса.