Защита Навального обжалует замену условного срока

Защита российского оппозиционера Алексея Навального собирается обжаловать решение суда о замене условного срока на реальный, заявил адвокат политика Ольга Михайлова.

"Обжаловать мы, естественно, будем",— сказала она, передает "Коммерсант".

Московский городской суд вынес решение по делу оппозиционера Алексея Навального. Судья после перерыва зачитала приговор, согласно которому суд поддержал ходатайство ФСИН о замене условного наказания реальным, на срок 3,5 года с отбыванием в колонии общего режима. Решено зачесть срок, проведённый под домашним арестом, поэтому отбывать осталось 2 года 8 месяцев.