Обязать бизнес поднять зарплаты и создать инвестиционный совет: что предлагают кандидаты на пост главы Екатеринбурга?

В мэрии Екатеринбурга в течение двух дней работает конкурсная комиссия, выслушивающая выступления кандидатов в главы города. За три дня свои тезисы по развитию различных городских сфер представят 43 соискателя. Накануне.RU публикует программные заявления наиболее заметных претендентов.

Бывший первый заместитель свердловского губернатора Алексей Орлов планирует сделать ставку на экономику и социальное развитие города.

"Новая экономика - это одно из направлений. Мы сейчас уже имеем серьезный задел, в частности университетский технопарк, который сегодня является одним из самых надежно работающих. Есть проект по созданию 3 тысяч рабочих мест. Нужно понимать, что бюджет Екатеринбурга в большей степени формируются за счет доходов физических лиц. Это уникальная возможность, связанная с тем, что научно-образовательный центр, которых будет создано всего 10, будет базироваться именно у нас на базе УрФУ. Соответствующее соглашение подписано с Челябинской и Курганской областями. Также у нас будет аналог "Сколково" - научно-технологический центр "Татищев", который разместится на территории технопарка "Университетский". Еще одно направление моей программы - "Город добра и соучастия". Я уже говорил, что наш бизнес является очень социально ответственным и те объекты, которые уже созданы, это соучастие бизнесменов в развитии нашего города. И без активного общественного обсуждения наших объектов никак нельзя", - прокомментировал Орлов.

Как рассказал в беседе с корреспондентом Накануне.RU еще один кандидат - депутат свердловского заксобрания Михаил Зубарев, важно расширить возможности наполнения городского бюджета. По мнению претендента, необходимо провести переговоры с игроками крупного бизнеса для того, чтобы они подняли среднюю заработную плату своим сотрудникам. Именно так можно добиться увеличения поступления налогов в городской бюджет. Также, согласно точке зрения Зубарева, необходимо взять на вооружение московский опыт реновации жилья.

"Если мы проведем работу с крупными предприятиями в нашем городе для увеличения реального дохода граждан, чтобы они увеличили среднюю зарплату горожанам, то и налоги вырастут. Мы увидим поступление денег в экономику. Это будет плюс для людей и плюс для казны. Нужно вести работу по строительству новых домов. Я имею в виду реновацию. Это прекрасный опыт и его нужно использовать. Может, это не всегда выгодно для застройщиков, но это большой шаг для развития города", - изрек Зубарев.

Предприниматель и общественник Евгений Лоскутов считает, что в Екатеринбурге нужен новый орган - инвестиционный совет.

"При главе городе нужно создать инвестиционный совет. Если в городе будут деньги, то все вопросы будут решаться. Я за то, чтобы инициативы были услышаны властью", - сказал помощник по работе уполномоченного по защите предпринимателей.

Кандидатам задают вопросы по полномочиям главы Екатеринбурга, по числу участников в избирательной комиссии, о том, кому подчиняется мэр и как решать различные управленческие задачи.

По мнению еще одного участника конкурса - советника губернатора Свердловской области Игоря Рубцова, самое главное в работе мэра - это отлаженная работа муниципальных предприятий.

"Приоритеты и акценты в развитии стратегического плана города нужно расставлять. С моей точки зрения, это необходимость обеспечения всей инфраструктуры города: ДЭУ, квартальных служб, МУПов. После того как все это будет функционировать в нужном объеме, все будет хорошо. Самое главное, чтобы были рабочие места. Мы говорим о том, что должна быть обеспечена комфортная среда для жителей города. Собственно для этого все и работает. Должна быть комфортная экономическая среда", - оценил ситуацию Рубцов.

Согласно точке зрения Рубцова, также проблемами крупных городов и Екатеринбурга, в том числе, является уборка снега.

"Машины сегодня дорогие и механизатор не сможет расплатиться, если заденет машины. Там все запарковано. Решать вопрос нужно вместе. Еще одна проблема - это общественный транспорт. Со второй веткой метро получается очень тяжело и все понимают, что без федеральных денег вопрос не решить. С моей точки зрения, нужно уделить особое внимание выделению полос для общественного транспорта. Для трамваев выделить полосы так, чтобы туда не заезжали отдельные машины. Если человек, садясь в трамвай, знает, что он доедет до места, то люди начнут ездить на общественном транспорте. Общественный транспорт будет активно использоваться, и часть проблем будет снята", - рассказал Рубцов.

Председатель конкурсной комиссии, руководитель аппарата губернатора Свердловской области Валерий Чайников заявил, что мэр должен знать как вопросы законодательства, так и то, как нужно решать вопросы городского хозяйства.

"Собеседование похоже на экзамен по обществознанию. Мэр должен знать все, начиная от основ законодательства и до организации жизнедеятельности городского хозяйства. И для нас все это очень важно. Знает ли кандидат, откуда берутся средства? Мэр должен понимать ресурсную базу. Для этого мы задаем вопрос: знает ли претендент, как формируется бюджет и достаточно ли ресурсной базы, чтобы реализовать, что нужно. Если конкурсант не знает, как найти деньги на метро, то тогда как он будет работать? Глава города должен контролировать все. От общественно-политических до налоговых вопросов", - объяснил Чайников.

В комментарии нашему изданию чиновник ответил, что не видит ничего зазорного в закрытых дверях кабинета, где выступают кандидаты.

"Какая закрытость? Кандидат выходит из-за дверей и говорит все что угодно тут вам. Я не видел бурления никакого от закрытых дверей. Но у кандидатов есть другие площадки. Есть персональные данные. Каждый, кто хочет что-то рассказать, это рассказывает", - заключил он.

Отметим, что ранее кандидаты возмутились закрытым характером работы конкурсной комиссии по выбору мэра. В администрации губернатора Свердловской области отметили, что публичность создает шоу.