Водитель, сбивший пешеходов на иномарке в Астрахани, предположительно является сыном местного экс-депутата

В Астрахани водитель Toyota Camry сбил двух пешеходов - 37-летнюю женщину и ее 44-летнего супруга, после чего врезался в автомобиль Hyundai Solaris. Инцидент произошел сегодня днем, на улице Адмиралтейской.

Пешеходы госпитализированы с переломами, водитель второй иномарки получил ушибы и ссадины.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, водитель Toyota Camry имел признаки алкогольного опьянения и вел себя неадекватно - был частично без одежды и сопротивлялся полицейским.

По данным представителя пресс-службы губернатора региона, за рулем иномарки, сбившей пешеходов, находился сын бывшего депутата Думы Астраханской области. .