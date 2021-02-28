Навальный доставлен во Владимирскую область для отбывания наказания

Алексей Навальный прибыл в учреждение УФСИН России по Владимирской области для дальнейшего отбывания наказания. Слова секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова приводит "Газета ОНК".

Ранее, напомним, СМИ сообщали, что Навального с большой вероятностью поместят в одну из колоний Ярославской области. Инсайдер издания сообщил, что оппозиционер сейчас уже находится в СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области, откуда его могут перевести в ИК.

Как сообщало Накануне.RU, суд приговорил Навального к смене условного срока в 3,5 года на реальный, после всех обжалований и зачета домашних арестов ему остается провести в заключении около 2,5 лет.