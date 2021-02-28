28 Февраля 2021
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Наука и техника В России
космос спутник земля планета (2011) | Фото:

Россия вывела на целевую орбиту спутник "Арктика-М"

Первый гидрометеорологический спутник "Арктика-М", запущенный с космодрома Байконур с помощью ракеты "Союз-2.1б", успешно выведен на целевую орбиту, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Роскосмоса".

"В соответствии с циклограммой полета после трех включений маршевой двигательной установки разгонного блока "Фрегат" космический аппарат "Арктика-М" штатно отделился в 12.14 мск и вышел непосредственно на рабочую высокоэллиптическую орбиту типа "Молния" с высотой апогея 37 400 — 39 800 км, перигея 600 — 3 000 км соответственно и наклонением 63,30 градуса. В 15.06 мск будет запущена двигательная установка стабилизации, ориентации и обеспечения запуска для выведения разгонного блока на орбиту "увода", - говорится в сообщении.

Новый спутник будет ежедневно удаляться и приближаться к земной поверхности, что позволит ему давать разномасштабные изображения. Его скорость будет отличаться от скорости вращения Земли, а ракурс съемки — непрерывно меняться. При создании аппаратуры конструкторы компании "Российские космические системы" (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос") учли, что из-за этого вырастут риски дополнительных деформаций изображения. Поэтому они использовали опыт, накопленный при эксплуатации геостационарных аппаратов серии "Электро-Л", и внедрили систему высокоточных измерений, позволяющую увеличилась точность измерений и координатной привязки.

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Россия вывела на целевую орбиту спутник "Арктика-М"

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Теги: спутник, Арктика-М, орбита, запуск, Роскосмос



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