Экс-заместителя начальника соликамской колонии приговорили к штрафу за халатность

Соликамский городской суд Пермского края приговорил экс-заместителя начальника колонии строгого режима №9 Сергея Пантелеева к 120 тыс. руб за превышение полномочий и халатность, которая привела к беспорядкам, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, осенью 2019 г. в исправительной колонии произошла серия ЧП: в социальных сетях появилось видео из соликамской исправительной колонии. На кадрах заключенные насилуют и избивают осужденного. После распространения видео, региональное управление ФСИН инициировало служебную проверку, на место выехали представители центрального аппарата ведомства. Также нарушения прав заключенных в колонии Соликамска подтвердила прокурорская проверка. Заместитель начальника колонии по оперативной работе исправительной колонии №9 Соликамска, где был избит и изнасилован заключенный, был отстранен от работы. По словам изнасилованного заключенного, якобы под покровительством руководства было организовано "унижение" еще как минимум пятерых мужчин.

По версии следствия, халатное отношение сотрудников колонии к своим обязанностям привело к тому, что днем 22 сентября осужденные совершили тяжкое преступление в отношении зэка. После на территории учреждения произошла драка. Возбуждено уголовное дело. Сотрудникам колонии грозит срок за халатность. Позже в колонии разгорелся новый скандал - суицидом угрожал заключенный М. 15 октября в колонии нашли повешенным заключенного Ивана Ж. 6 ноября 2019 г. стало известно, что в скандальной исправительной колонии сменилось руководство.