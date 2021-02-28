28 Февраля 2021
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Военный вертолет, раскрашенный под камуфляж, Ми-35М (2016) | Фото: wallpaper-yaport.ru

Российский вертолет совершил вынужденную посадку в Сирии

Вертолет воздушно-космических сил Ф Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии, сообщили Накануне.RU в Минобороны России.

"28 февраля 2021 года при выполнении планового полета на воздушное патрулирование территории провинции Хасеке (Сирийская Арабская Республика) совершил вынужденную посадку по техническим причинам вертолет Ми-35", — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж вертолета был оперативно доставлен на аэродром, жизни летчика ничего не угрожает.

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Российский вертолет совершил вынужденную посадку в Сирии

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Теги: вертолет, вынужденная посадка, Сирия



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