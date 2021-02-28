Российский вертолет совершил вынужденную посадку в Сирии

Вертолет воздушно-космических сил Ф Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии, сообщили Накануне.RU в Минобороны России.

"28 февраля 2021 года при выполнении планового полета на воздушное патрулирование территории провинции Хасеке (Сирийская Арабская Республика) совершил вынужденную посадку по техническим причинам вертолет Ми-35", — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж вертолета был оперативно доставлен на аэродром, жизни летчика ничего не угрожает.