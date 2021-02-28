28 Февраля 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
(2012) | Фото:

На Украине вышел новый независимый телеканал и был заблокирован через час

На Украине три закрытых по указу президента Владимира Зеленского независимых телеканала: ZIK, NewsOne и "112" – объединились и создали новый канал "Перший незалежний". Однако уже через час он тоже был заблокирован.
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Совладельцами нового канала стали члены коллектива запрещенных каналов, чтобы к ним невозможно было применить санкции и под этим предлогом закрыть канал. Сто человек получили по 1% доли канала. Однако это не остановило власти.

Канал начал вещать со спутника, но уже через час сигнал был заблокирован. Именно в этом время закончилось очередное заседание украинского СНБО, который превратился в карательный орган.

Канал сделал заявление, что его заблокировали по требованию СБУ. Он назвал это расправой над неугодными СМИ машиной принятия политически мотивированных решений в отношении журналистов. Власти лишают граждан права на информацию, говорится в заявлении.

Журналисты возмущены тем, что впервые в истории Украины телеканал был создан исключительно журналистами, но им не дают возможности работать и отключают от аудитории без каких-либо юридических оснований. Обращение было направлено в западные организации.

Также около 50 сотрудников украинских медиа создали движение "Клуб защиты журналистов" для защиты от произвола киевских властей. В частности, в ближайшее время в Раду планируется внести драконовский закон о медиа, который позволит заткнуть рот любому неугодному журналисту или изданию. Они напомнили Зеленскому о его недавнем обещании никогда не закрывать телеканалы.

"Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий", - обещал Зеленский в сентябре 2019 года.

Что до закрытия нового канала, то партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" квалифицировала отключение ка уголовное преступление, предусмотренного ст. 171 УК Украины ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов").

При этом шансов на справедливость пока нет, так как режим жесточайшей цензуры на Украине официально поддержали США.

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На Украине вышел новый независимый телеканал и был заблокирован через час

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Теги: Украина, телевидение, телеканалы, блокировка



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