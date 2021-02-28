РПЦ обратилась с иском в суд к администрации Среднеуральска о признании собственности

Екатеринбургская епархия обратилась в суд с иском в отношении администрации Среднеуральска о признании собственности. Какое именно имущество стало предметом судебных разбирательств в документах, опубликованных на сайте Арбитражного суда Свердловской области не уточняется, передает корреспондент Накануне.RU.

"Суд, рассмотрев исковое заявление организации Екатеринбургская епархия к администрации городского округа Среднеуральск о признании права собственности, определил: заявление принять, возбудить производство по делу", - говорится в документах.

Предварительное заседание по делу состоится 23 марта.

Отметим, что на территории городского округа находится Среднеуральский женский монастырь, сейчас монастырь находится под контролем сторонников экс-схиигумена Сергия Романова. Насельники Среднеуральского женского монастыря сообщили о "новой попытке захвата", которая, по их словам, произошла утром в субботу, 27 февраля. На этот раз в монастырь приехали реабилитанты благотворительного фонда "Ника", курируемого Екатеринбургской епархией.

После этого в монастырь приехала омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Напомним, на этой неделе в монастырь уже приезжали представители полиции в сопровождении ОМОНа. Оперативники искали келейника Сергия – отца Силуана (Андрея Кузнецова). Позже в полицейском главке сообщили, что Кузнецов является фигурантом дела о разбойном нападении и убийстве трех человек. Якобы, мужчина долгие годы скрывался и несколько раз менял имя.