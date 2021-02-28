В России могут запретить вылов косаток и дельфинов для дельфинариев

В России готовится к принятию в первом чтении законопроект о запрете вылова дельфинов, косаток и тюленей для океанариумов и дельфинариев, сообщают "Известия".

Законопроект нашел поддержку у членов профильного комитета.

Сегодня шоу с дельфинами и передвижные "морские цирки" незаконны во многих странах. В курортных же городах России этот бизнес процветает, а звезды таких развлекательных программ зачастую живут в совершенно неподходящих для них условиях — маленьких бассейнах, а то и в цистернах.

Кроме того, российские китообразные пополняют и китайские океанариумы. По данным Фонда защиты китов, ежегодно в Поднебесную продают порядка ста животных. За одну особь платят до $2 млн, поэтому этот нелегальный бизнес крайне выгоден.