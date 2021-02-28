Обещания депутатов перед выборами предложили фиксировать юридически

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проработать вопрос об юридическом закреплении обязательств депутата перед своими избирателями во время избирательной кампании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе парламента.

"Люди обращаются к кандидатам в депутаты с проблемами, которые их волнуют — строительство дорог, ремонт школ, модернизация больниц, выделение жилья для детей-сирот и многое другое. Депутат не имеет права об этом забывать. Обращения по решению конкретных вопросов правильно было бы зафиксировать юридически", - заявил он.

По словам председателя, следует обсудить, как это можно сделать юридически: в законе о статусе депутата или в регламенте Госдумы. По мнению Володина, это позволит системно реализовывать взятые на себя обязательства: через инициативы в федеральных законах, обращения к представителям исполнительной власти различных уровней и другие механизмы.

"Возможности, конечно, у всех разные, но эффективность работы возрастет точно, станет меньше демагогии. Избиратели смогут спросить со своих представителей в ГД за взятые ими в ходе выборов обязательства", — сказал Вячеслав Володин.

Он отметим, что в каждом созыве есть примеры, когда о данных обещаниях забывают, оправдывая это популистскими заявлениями. Закрепление обязательств сделает работу депутатов более содержательной и результативной.