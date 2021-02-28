28 Февраля 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
военный медик, врач, медик, коронавирус, больница, защитный костюм (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

На Ямале режим самоизоляции продлен до 31 марта

На Ямале продлен режим повышенной готовности до 31 марта включительно, сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Требование соблюдать самоизоляцию распространяется на ямальцев старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями тех, у кого есть сертификат о прививке или справка о наличии антител).

Отменено требование предоставлять справку об отсутствии COVID-19 приезжающим в Новый Уренгой.

При этом для посетителей молодежных или туристических мероприятий справка потребуется.

Сохраняются требования о соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

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На Ямале режим самоизоляции продлен до 31 марта

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Теги: коронавирус, ограничения, послабления, режим повышенной готовности



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