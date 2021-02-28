На Ямале режим самоизоляции продлен до 31 марта
На Ямале продлен режим повышенной готовности до 31 марта включительно, сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.
Требование соблюдать самоизоляцию распространяется на ямальцев старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями тех, у кого есть сертификат о прививке или справка о наличии антител).
Отменено требование предоставлять справку об отсутствии COVID-19 приезжающим в Новый Уренгой.
При этом для посетителей молодежных или туристических мероприятий справка потребуется.
Сохраняются требования о соблюдении масочного режима и социальной дистанции.