Журналистку "Базы" отпустили с семичасового допроса в Следственном комитете

Журналистку telegram-канала Baza Мяйле Мачюлите отпустили из ГСУ СК по Санкт-Петербургу, где ее допрашивали более семи часов. У нее изъяли мобильный телефон, с девушки взяли подписку о неразглашении.

По словам Мяйле, в ее задержании участвовали сотрудники ФСБ совместно с сотрудниками ГУСБ МВД России. Следователи допрашивали ее по уголовному делу, возбужденному в отношении другого лица, пишет Baza. Ранее канал "Подъем" сообщил, что в пресс-службе питерского полицейского главка отрицали участие в задержании журналистки.

Мяйле отпустили на свободу под обязательство о явке. Уже завтра она должна вновь явиться на допрос, отмечают ее коллеги.