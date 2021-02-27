Баку обвинил Ереван в появлении в Нагорном Карабахе армянских военных

Азербайджан обвинил Армению в размещении военных на территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.

"По данным международных СМИ, действующих в Армении, личный состав вооруженных сил Армении был обманом или насильственно вовлечен в военные действия в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики, что вызвало протесты как военных, так и членов их семей. В информации говорится, что родители военнослужащих открыто протестовали против отправки своих детей на территории Азербайджана, и что их жизни подвергались опасности, пыткам и бесчеловечному обращению со стороны армянских военнослужащих, тайно пересекающих Лачинский коридор и насильственно перемещающих их в Азербайджан", - цитирует заявление МИД Азербайджана агентство Sputnik.

В заявлении говорится, что размещение армянских войск в зоне конфликта, где сейчас находятся российские миротворцы, является "грубым нарушением совместного заявления лидеров Азербайджана, России и Армении".