Роскосмос показал фото гигантских смерчей на поверхности Марса

Роскосмос опубликовал фото гигантских смерчей, снятых на поверхности Марса 27 февраля 2019 года. Кадры были сделаны с разницей в 45 секунд камерой камерой CaSSIS с борта аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016.

"Яркие пятна двигаются по дну 70-километрового кратера в южном полушарии Марса, оставляя после себя темную полосу. Также видны движущиеся тени двух пылевых столбов. Вихрь в левой части кадра движется со скоростью около 4 метров в секунду, правый вихрь — со скоростью 8 метров в секунду", - описывают фотографии в Роскосмосе.

Темное пятно в левой части изображения — это огромное базальтовое поле дюн.

"Марсианские смерчи гораздо крупнее своих земных "собратьев" — на красной планете они могут достигать восьми километров в высоту, оставляя после себя следы шириной от десятков до сотен километров. Их огромные размеры позволяют крайне эффективно поднимать пыль высоко в марсианскую атмосферу. Изучение смерчей на Марсе крайне важно и интересно с тем, чтобы понять, как они могли влиять на климат на планете с течением времени", - отметили в госкорпорации.

ExoMars — совместный проект Роскосмоса и Европейского космического агентства. Он реализуется в два этапа. Первая миссия была выведена в космос в 2016 году. Она включала два космических аппарата. Первый орбитальный Trace Gas Orbiter для наблюдений атмосферы и поверхности планеты с весны 2018 года находится на рабочей орбите около Марса. Второй — посадочный модуль "Скиапарелли" для отработки технологий посадки, его миссия завершилась нештатно.