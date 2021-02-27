Мосгортанс и метро признали потерпевшими по делу о перекрытии дорог 23 января

Мосгортранс и Московский метрополитен стали потерпевшими по делу о перекрытии дорог во время акций в поддержку Навального 23 января в Москве. Следствие далее оценило нанесенный ущерб – 3 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дмитрия Захватова.

Напомним, в конце прошлого года Госдума ужесточила ответственность за перекрытие дорог. Ужесточения прошли и по другим статьям КоАП и УК, в частности, касающимся нарушений во время массовых акций.