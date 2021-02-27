Президент Армении отказался отправить в отставку главу генштаба Вооруженных сил страны

Президент Армении Армен Саркисян не стал утверждать указ об отставке главы генштаба Вооруженных сил страны Оника Гаспаряна. Документ подавал президенту премьер-министр Никол Пашинян.

В релизе на сайте президента сообщается, что глава государства провел консультации с правительством, парламентскими и непарламентскими партиями и высшим командованием ВС. Также проект указа изучили "ведущие юристы и независимые эксперты".

"Обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит конституции", - отмечается в сообщении.

Там же подчеркивается, что президент республики "не поддерживает никакую политическую силу и принимает решения, руководствуясь исключительно национальными интересами".

"Бесспорно, что вооруженные силы должны оставаться нейтральными в политических вопросах. Очевидно, что в связи с войной личный состав Вооруженных сил более чем когда-либо нуждается в поддержке и внимании всех нас. Решение проблем кадрового состава армии является приоритетным, им нельзя пренебрегать ни в коем случае. Нынешняя ситуация беспрецедентна, требует системных и комплексных решений, не может быть решена путем частой смены командования без учета текущей ситуации в стране", - говорится в заявлении президента.