Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере завоевал золото на чемпионате мира
Россиянин Александр Большунов впервые в карьере выиграл золото чемпионата мира в скиатлоне. Для нашей сборной эта медаль тоже стала первой на текущем мировом первенстве в немецком Оберсдорфе.
На финальном отрезке Большунов боролся за победу с двумя норвежцами и финишировал первым.
Россиянин показал время 1 час 11 минут 33,9 секунды.
Вторым стал Симен Крюгер. Тройку лучших замкнул Ханс-Кристер Холунд.
Соотечественник Большунова Иван Якимушкин расположился на 8-м месте. Алексей Червоткин стал 18-м, Евгений Белов — 23-м, передает SportBox.Ru.