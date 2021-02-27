На юге Армении на митинг против премьера Пашиняна вышли около 2 тысяч человек

В Армении сегодня продолжились митинги оппозиции, требующей отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В субботу в городе Капан на юге страны (область Сюник) на митинг вышло около 2 тыс. человек, которые требовали от главы правительства немедленно покинуть свой пост, передает ТАСС. Пашиняна обвинили в предательстве, поражении в войне с Азербайджаном и неспособности обеспечить безопасность региона и страны в целом.

Напомним, обострение политического кризиса в стране началось на этой неделе, когда Пашинян попытался отправить в отставку руководство генштаба Вооруженных сил Армении за критику в свой адрес.