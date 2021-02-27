Северный ледовитый океан перестанет замерзать к сентябрю в ближайшие 35 лет

Исследователи из Германии, Финляндии, Эстонии и России пришли к выводу, что название Северного ледовитого океана постепенно теряет свою актуальность. К 2055 году из-за климатических изменений этот водоем перестанет покрываться льдом в сентябре, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника лаборатории моделирования океанских биогеохимических циклов Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Станислава Мартьянова.

Уже к концу столетия океан будет свободным ото льда с июля по ноябрь. Во второй половине текущего столетия из-за роста уровня воды в Печерском море могут произойти наводнения, в балтийском регионе чаще будут регистрироваться экстремально теплые зимы.