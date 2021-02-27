Telegram-канал Baza сообщил о задержании неизвестными журналистки проекта в Санкт-Петербурге

Telegram-канал Baza сообщил о задержании в Санкт-Петербурге корреспондентки проекта Мяйле Мачюлите. Девушка приехала в город на выходные. Перед этим ей предложил встретиться на Московском вокзале города некий сотрудник полиции.

Редакция сообщает, что девушка была знакома с этим мужчиной. Он, якобы, сообщил, что хочет передать ей важную информацию. Когда Мачюлите была на вокзале, ее задержали сотрудники УСБ МВД, – во всяком случае, именно эти документы они показали брату Мяйле.

Журналисты не знают, где сейчас находится сотрудница редакции, по какой причине ее задержали. Им удалось дозвониться до корреспондентки, по ее номеру ответил некий мужчина, который отказался представиться, но заявил, что является следователем.

"Как утверждает "следователь Геннадий", Мяйле находится сейчас на следственных действиях в Главном следственном управлении по Санкт-Петербургу – СК или МВД не уточнялось. Мы потребовали предоставить Мяйле адвоката, на что нам было отвечено отказом. Цитата следователя: "Я принял такое решение", - говорится в сообщении Baza.

TG-канал "Подъем" сообщил, что в полицейском главке уже заявили о том, что их сотрудники не имеют отношения к этому задержанию.