В Черновцах в ковидной больнице произошел взрыв: один человек погиб, есть пострадавшие

В городе Черновцы на Украине произошел взрыв в больнице, где проходят лечение больные с коронавирусом. Речь о городской больнице №1.

"В горбольнице №1 произошел взрыв. Есть жертвы. Я уже на месте, веду госпитализацию больных в другие больницы", - сообщила в Facebook заместитель главы областной государственной администрации Черновицкой области Наталья Гусак. Позже она добавила, что открыта горячая линия, на которую могут позвонить родственники пациентов.

Между тем, по данным источника "Интерфакс-Украина", в больнице мог взорваться кислородный баллон. По предварительной информации, один человек погиб, один получил ожоги. Сейчас пожарные ликвидировали горение.

Взрывы кислородных баллонов и другого газового оборудования в больницах для лечения COVID-19 происходят периодически. Такой случай, например, произошел в конце октября в одной из больниц Челябинска – был сильный взрыв.