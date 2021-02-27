27 Февраля 2021
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Происшествия Украина
Взрыв газового баллона в Петрозаводске. (2020) | Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Карелии

В Черновцах в ковидной больнице произошел взрыв: один человек погиб, есть пострадавшие

В городе Черновцы на Украине произошел взрыв в больнице, где проходят лечение больные с коронавирусом. Речь о городской больнице №1.

"В горбольнице №1 произошел взрыв. Есть жертвы. Я уже на месте, веду госпитализацию больных в другие больницы", - сообщила в Facebook заместитель главы областной государственной администрации Черновицкой области Наталья Гусак. Позже она добавила, что открыта горячая линия, на которую могут позвонить родственники пациентов.

Между тем, по данным источника "Интерфакс-Украина", в больнице мог взорваться кислородный баллон. По предварительной информации, один человек погиб, один получил ожоги. Сейчас пожарные ликвидировали горение.

Взрывы кислородных баллонов и другого газового оборудования в больницах для лечения COVID-19 происходят периодически. Такой случай, например, произошел в конце октября в одной из больниц Челябинска – был сильный взрыв.

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В Черновцах в ковидной больнице произошел взрыв: один человек погиб, есть пострадавшие

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Теги: черновцы, ковидная больница, кислородный баллон, взрыв



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