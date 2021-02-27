27 Февраля 2021
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Магазин (2020) | Фото: Накануне.RU

Расходы россиян на товары первой необходимости и продукты почти не изменились за год - исследование

Расходы россиян на продукты и товары первой необходимости за последний год почти не изменились. Так, в январе 2021 года изменение к декабрю 2019-го составило только 5,5%, в прочем, в годовом выражении этот показатель и вовсе вырос на 0,5%. В итоге на эту категорию товаров россияне тратят порядка 43,6% своих доходов, сообщает радио "Говорит Москва" со ссылкой на исследование центра "Ромир".

Индекс, о котором идет речь, демонстрирует, какой процент своих доходов россияне тратят на продукты и такие категории как туалетная бумага, стиральный порошок, шампунь и т.д. Социологи отмечают, что снижение января к декабрю является традиционным.

"Позитивным моментом является практически отсутствующий рост против прошлого года — это определенный маркер того, что после кризисного года благосостояние покупателей будет постепенно приходить в норму", — пояснила исполнительный директор "Ромир" и Mile Group Инна Караева.

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Расходы россиян на товары первой необходимости и продукты почти не изменились за год - исследование

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Теги: расходы, россияне, товары первой необходимости, продукты



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