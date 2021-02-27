СМИ: Навальный будет отбывать срок во Владимирской области

Ярославское издание "Ярновости" со ссылкой на неназванный источник сообщило в субботу, что Алексей Навальный, якобы, будет отбывать срок в одной из исправительных колоний Владимирской области, а именно – в ИК-2 в деревне Покров, недалеко от границы с Московской областью (до Москвы около 80 км).

Ранее, напомним, СМИ сообщали, что Навального с большой вероятностью поместят в одну из колоний Ярославской области. Инсайдер издания сообщил, что оппозиционер сейчас уже находится в СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области, откуда его могут перевести в ИК.

Впрочем, РИА Новости со ссылкой на дежурную часть этого СИЗО и на исправительную колонию в Покрове сообщает, что там о скором прибытии Навального ничего не знают и не будут разглашать данные об этапировании осужденных.

Напомним, суд приговорил Навального к смене условного срока в 3,5 года на реальный, после всех обжалований и зачета домашних арестов ему остается провести в заключении около 2,5 лет.