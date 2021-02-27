27 Февраля 2021
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Общество В России
Артемий Лебедев (2019) | Фото:youtube.com

Артемий Лебедев извинился перед Юлией Навальной за публикацию фейка о ее немецком гражданстве

Дизайнер Артемий Лебедев принес извинения Юлии Навальной. Накануне в своем Telegram-канале он запостил фото немецкого "удостоверения личности" жены Алексея Навального. Ее окружение назвало документ фейком, сама она не стала комментировать публикацию.

"Дорогая Юлия Навальная! Публично прошу у вас прощения за публикацию фейка. Вы оказались в этой истории потому, что выбрали путь публичности, а я не делаю скидок публичным персонажам. На мой радар вы попали исключительно в качестве жены человека, с которым у меня много лет идут публичные дебаты в онлайне и офлайне. Я хоть и тролль, но человек чести. Публикация фейков, передергивание фактов, популистская фигня - не мои полемические приемы", - написал Лебедев.

Также дизайнер попытался извиниться перед читателями: "Я обычно проверяю все факты, а сейчас с инвалидным интернетом в океане мне это делать сложно. Я поторопился и запостил фейк до того, как начал обсуждать с экспертами признаки подлинности. Как только стало понятно, что это залипуха, я выпустил апдейт.

Я не стесняюсь своих ошибок и не стираю старые посты никогда и нигде (только по решению суда, инквизиции и фейсбука).

Это не значит, что я никогда впредь не буду ошибаться. Это значит, что я всегда буду признавать свои ошибки".

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Артемий Лебедев извинился перед Юлией Навальной за публикацию фейка о ее немецком гражданстве

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Теги: артемий лебедев, юлия навальная, фейк



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