27 Февраля 2021
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Политика В России Крым Украина
Наталья Поклонская (2019) | Фото:Накануне.RU

Поклонская обратилась к Зеленскому: "Знаю, что Вы любите Украину. Я её тоже люблю"

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Накануне – в седьмую годовщину крымского референдума о присоединении к России – Зеленский заявил, что "у Украины семь лет назад вырвали сердце", призвал крымчан "возвращаться", а Россию назвал "оккупантом".

Поклонская записала свое видео в ответ и опубликовала его в Telegram-канале. Судя по всему, она не теряет надежды на возобновление диалога с Украиной.

"Люди хотят мира и добрых отношений. Именно поэтому долго ищу контакт с украинскими политиками — хотя бы для какого-нибудь диалога в сторону благоразумия. Владимир Зеленский (успешный человек с великолепным творческим подходом и бережным отношением к народной культуре, традициям, семейным ценностям) обратился к нам — крымчанам. При этом такое обращение является красивым монологом, но слова снова расходятся с поступками (закон о языках, уголовное преследование крымчан, лишение людей пресной воды, страх диалога с нами и т.д.)", - заявила Поклонская.

"Я обращаюсь к Владимиру Зеленскому: знаю, что Вы любите Украину. Я её тоже люблю. Но в 2014 году у меня отняли эту страну, мой любимый Киев, Донбасс, Полтаву, Львов, Днепропетровск...

Надо уже признать, что после госпереворота в Украине мы все стали жить в другом мире. Кто виноват? У Вас говорят, что я виновата, крымчане виноваты, Путин виноват... Все кругом виноваты — кроме тех, кто организовал захват власти в Украине и лишил полуостров признаков и функций украинской государственности, отрезав и отказавшись от нас полностью.

Я о другом: давайте хотя бы начнём разговаривать друг с другом — я бы очень этого хотела. Несмотря на все сложности и критику в мой адрес, надеюсь на поддержку", - заключила она.

Ранее на слова Зеленского отреагировал и глава Крыма Сергей Аксенов, правда, он был более резким: руководитель республики напомнил, что у жены президента Украины в Крыму до сих пор есть собственность, и она ее обслуживает, вносит "оккупантам" коммунальные платежи без задержек.

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Поклонская обратилась к Зеленскому: "Знаю, что Вы любите Украину. Я её тоже люблю"

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Теги: наталья поклонская, владимир зеленский, украина, сергей аксенов



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